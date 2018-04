Japão autoriza militares a combater piratas na Somália

Em março, o Japão juntou-se aos EUA, à China e a outros países na operação marítima contra os piratas que têm atacado embarcações no Golfo de Áden, importante rota marítima que leva ao Canal de Suez. Por causa dos limites impostos aos militares do Japão sob a constituição pacifista do pós-guerra, os dois destróieres do país até agora não tinham autorização para usar a força, exceto para a autodefesa e para proteger os interesses nacionais.

A nova lei, apoiada pelo governo, permite que as Forças Armadas japonesas disparem contra os cascos dos navios piratas, mas não nos próprios piratas, depois de repetidas advertências e como último recurso. O texto também autoriza a Força Marítima de Autodefesa a proteger qualquer embarcação comercial ameaçada pelos piratas, e não apenas as que estiverem sob bandeira japonesa ou que transportarem cargas ou cidadãos japoneses. As informações são da Dow Jones.