Japão colherá digitais de visitantes estrangeiros Todos os estrangeiros maiores de 16 anos de idade serão fotografados e terão suas digitais colhidas quando chegarem pela primeira vez ao Japão, conforme um projeto de lei antiterrorista aprovado nesta quarta-feira pelo parlamento. A proposta de nova legislação prevê também que companhias aéreas e cruzeiros apresentem as listas de passageiros e tripulantes antes de sua chegada em território japonês. A medida foi aprovada pela câmara alta do Parlamento (Senado) por 225 votos a 131. Segundo a porta-voz da Agência de Imigração, Chiho Nakai, ao chegar ao Japão, todos os adultos serão fotografados e obrigados a deixar suas impressões digitais. Depois, os funcionários de imigração compararão essas informações com as contidas em um banco de dados sobre terrorismo internacional e suspeitos de delitos. De acordo com Nakai, as informações serão armazenadas pela Agência de Imigração durante um tempo não especificado. As novas medidas deverão entrar em vigor dentro de 18 meses.