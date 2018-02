Japão confirma libertação de três reféns no Iraque A rede de TV Al Jazira informou, nesta manhã, que três reféns japoneses foram libertados no Iraque e têm condições de saúde normais. A informação foi confirmada pelo governo japonês, de acordo com a agência de notícias NHK. Os civis foram tomados como reféns na semana passada pelas tropas de resistência iraquiana, que ameaçava matá-los caso o Japão não retirasse seus soldados do sul do país. As tropas japonesas estão, oficialmente, no Iraque em missões humanitárias para ajuda na reconstrução.