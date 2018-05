Japão confirma morte de 23 estrangeiros em tsunami O Japão confirmou as mortes de 23 estrangeiros no violento terremoto seguido de tsunami que atingiu o leste e o nordeste do país em 11 de março. A informação é do principal porta-voz do governo, o ministro Yukio Edano. As declarações foram divulgadas hoje pela agência de notícias Kyodo.