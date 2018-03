Japão continua buscas após terremoto, mortos sobem para nove Mais de 1.000 socorristas, incluindo soldados, buscavam no domingo a 13 pessoas desaparecidas após um forte terremoto sacudir o norte do Japão, deixando ao menos nove mortos e mais de 200 feridos. O sismo de magnitude 7,2 ocorreu na manhã de sábado nas cidades de Miyagi e Iwate, uma zona escassamente povoada a cerca de 300 quilômetros ao norte de Tóquio, onde também foi sentido o tremor. A aparência das montanhas mudou devido à força do tremor, as árvores caíram em fissuras criadas pelo abalo, as rotas foram cortadas por deslizamentos e várias pontes desabaram. Mais de 260 tremores secundários abalaram a região até a manhã de domingo e houve alertas de que pode haver mais sismos fortes. Continuaram neste domingo os esforços para encontrar sete pessoas que podem estar presas em fontes termais, devido a um deslizamento. As equipes de resgate ainda tentavam avançar por caminhos estreitos na região montanhosa para chegar às zonas devastadas. (Reportagem adicional de Hugh Lawson)