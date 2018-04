Japão decide retirar navios de missão de apoio no Afeganistão O Japão determinou na quinta-feira a retirada de seus navios de uma missão de reabastecimento em apoio às operações dos Estados Unidos no Afeganistão, já que um impasse político impede o governo de cumprir os prazos para a prorrogação das atividades. O primeiro-ministro Yasuo Fukuda sofre pressão por um lado de Washington, que pressiona seus aliados japoneses a aprovarem uma lei que autorize a Marinha do país a continuar a distribuição gratuita de combustível para navios dos EUA e de outros que patrulham o oceano Índico. Por outro lado, a oposição interna vem ganhando força e deve obstruir a votação do projeto. O Pentágono disse nesta semana que a eventual retirada dos navios japoneses não afetaria as patrulhas contra narcotraficantes, vendedores de armas e terroristas no Índico. Mas o embaixador dos EUA no Japão, Thomas Schieffer, que faz lobby pela permanência japonesa na missão, disse que a suspensão japonesa seria um sinal terrível para a comunidade internacional e os terroristas. "O Japão deve aderir novamente à equipe internacional para lutar contra o terrorismo assim que possível, aprovando a nova legislação", disse o chefe de gabinete do governo, Nobutaka Machimura, durante debate de uma comissão parlamentar. A missão naval, que certamente será suspensa pelo menos durante alguns meses, vai estar na pauta da visita do secretário da Defesa dos EUA, Robert Gates, ao Japão na semana que vem, e também na provável cúpula de 16 de novembro em Washington entre Fukuda e o presidente George W. Bush. "Faremos o máximo esforço para aprovar a nova legislação prontamente, para que possamos retomar a atividade de reabastecimento assim que possível", disse Fukuda em nota. O ministro da Defesa japonês, Shigeru Ishiba, determinou que o navio de abastecimento Tokiwa e o destróier que o acompanha voltassem para o Japão depois de fazer o último reabastecimento sob a lei em vigor, na segunda-feira. A lei expira à meia-noite de quinta-feira (13h, horário de Brasília).