Japão descarta tsunami após terremoto O perigo da ocorrência de um tsunami como conseqüência de um forte terremoto em Taiwan já passou, segundo um oficial de uma central meteorológica do Japão, que divulgou um comunicado informando sobre a "possibilidade de um tsunami destrutivo" no sul da cidade. O agente, Hiroshi Koide, disse que o tsunami poderia atingir Baco e ilhas das Filipinas. "As ondas esperadas não se materializaram...o perigo passou", garantiu ele. "Nós previmos o tsunami com base na profundidade e magnitude do terremoto". A central meteorológica de Taiwan informou que o terremoto atingiu a escala de 6,7 e foi localizado a uma profundidade de 22 quilômetros. O epicentro foi registrado no sudoeste da península de Hengchun, ao sul de Taiwan. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico informou que nenhum grande tsunami era esperado, embora fosse possível ocorrer um maremoto.