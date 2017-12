Japão desenvolve trem bala capaz de alcançar 360km/h

TÓQUIO - A companhia ferroviária japonesa Japan Railways East começará a testar um novo modelo de trem bala de alta velocidade (conhecidos como Shikansen, em japonês) capaz de chegar a 360 quilômetros por hora.

O modelo, batizado de Alfa X, será a base para a nova geração de trens bala que a companhia pretende operar até 2030. Seu primeiro protótipo terá dez vagões e vai superar a velocidade dos trens mais potentes disponíveis no país, que chegam no máximo a 320 quilômetros por hora.

Os novos modelos devem operar ao mesmo tempo em que está previsto o aumento da linha de alta velocidade até a cidade de Sapporo, em Hokkaido, a principal ilha do Japão, localizada no norte do país.

A empresa Japan Railways Central, pertencente ao mesmo grupo da Japan Railways East, está desenvolvendo também um trem de levitação magnética (maglev - magnetic levitation transport, em inglês) de velocidade altíssima. Eles devem começar a operar em 2027 e têm capacidade para superar os 500 quilômetros por hora. Inicialmente, vão unir Tóquio a Nagoia e posteriormente Osaka, importantes cidades nipônicas. / EFE