Japão desliga reator nuclear após queda de nível de água Um reator nuclear na província de Fukui, ao noroeste de Tóquio, foi desligado na noite de sexta-feira quando o nível de água de um de seus geradores de vapor caiu, informou a empresa Kansai Electric Power. Não há registro de danos, nem risco de vazamento radioativo. O problema foi detectado às 23h55 (11h55 de Brasília) de sexta-feira, no reator número 3 da usina de Takahama, na localidade do mesmo nome, disseram fontes citadas pela agência japonesa de notícias Kyodo. A empresa suspeita de avarias numa das válvulas de um tubo que fornece água ao reator. Quando o reator parou, ele estava sendo fechado gradualmente por um funcionário, para uma revisão de rotina, disseram as fontes.