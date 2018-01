Japão detecta novos focos da gripe avícola Novos focos de gripe avícola foram encontrados no Japão. Cinco aves, entre frangos e pássaros, de uma granja do vilarejo de Namba, na cidade de Kyoto, sudoeste do país, foram contaminados. De acordo com a secretária de agricultura local, uma segunda rodada de testes será realizada para confirmar a ocorrência. A granja cria 200 mil frangos. É o quarto surto de contaminação que ocorre no país desde dezembro. A forma mais infecciosa do vírus que provoca a doença matou 15 pessoas no Vietnã e sete na Tailândia.