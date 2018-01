Japão deve adiar envio de força para o Iraque O governo do Japão pode adiar seus planos de enviar uma equipe das Forças de Auto-Defesa ao Iraque no fim deste ano, publicou o jornal Asahi, segundo a agência Kyodo News. De acordo com o jornal, a equipe deverá ser despachada no início do próximo ano. O governo pretendia enviar uma equipe até o fim deste ano e o total das Forças de Auto-Defesa no ano que vem, mas decidou adiar a missão em virtude da deterioração das condições de segurança no Iraque. O grupo Al-Qaeda alertou por e-mail, enviado a um jornal saudita em Londres, que Tóquio poderia ser alvo de atentado do grupo, se enviasse tropas ao Iraque.