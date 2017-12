Japão deve doar até US$ 2 bi para reconstrução do Iraque O governo do Japão decidiu dar uma contribuição de US$ 1,5 bilhão a US$ 2 bilhões em 2004 para o esforço de reconstrução do Iraque. Segundo o jornal Asahi Shimbun, o primeiro-ministro Junichiro Koizumi deverá anunciar o número definitivo na próxima quarta-feira, dois dias antes da chegada a Tóquio do presidente dos EUA, George W. Bush. Já o diário Yomiuri Shimbun disse que, além da doação inicial, o governo do Japão planeja oferecer créditos a juros baixos para o Iraque durante os três anos seguintes. No primeiro ano, esses créditos deverão totalizar US$ 5 bilhões. A reportagem do Asahi Shimbun diz que o governo inicialmente pretendia anunciar sua contribuição para o Iraque por ocasião da chegada de Bush a Tóquio; o anúncio foi antecipado para não dar a impressão de que o governo japonês cedeu às pressões de Washington. No começo da semana, a imprensa do Japão havia noticiado que o vice-secretário de Estado norte-americano, Richard Armitage, pediu em reunião com o embaixador do Japão em Washington, Ryozo Kato, uma contribuição para o Iraque da ordem de "bilhões de dólares". Tanto o Departamento de Estado como o embaixador japonês negaram esses informes.