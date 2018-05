Japão deve substituir ministro da Defesa em minirreforma O primeiro-ministro do Japão, Yoshihiko Noda, decidiu fazer uma minirreforma no gabinete para substituir o ministro da Defesa, Yasuo Ichikawa, e o ministro de Assuntos do Consumidor, Kenji Yamaoka, que foram repreendidos no Parlamento no último mês, e começaram a buscar sucessores sábado, segundo fontes da área política, citadas pela agência de notícias Kyodo.