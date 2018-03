Japão discute controle de facas; vítimas de ataque são veladas Ministros japoneses discutiram na quarta-feira a possibilidade de restringir o comércio de facas no Japão, depois de sete pessoas terem sido mortas a punhaladas no fim de semana no centro de Tóquio. Os pais do agressor pediram perdão. O operário Tomohiro Kato, 25 anos, teria jogado um caminhão alugado contra pedestres e descido do veículo com uma faca de dupla lâmina e 12,5 centímetros de comprimento, que ele comprou numa loja de artigos militares e usou para atacar os transeuntes escolhidos aleatoriamente. Além dos 7 mortos, ele deixou também 10 feridos. A tragédia aconteceu no bairro de Akihabara, onde há grande movimento devido ao comércio de produtos eletrônicos e de itens relativos aos "animes" (desenhos animados). O local se tornou um santuário informal, com flores e outras oferendas na calçada. "Por que ele?", lamentava uma menina no velório de um amigo de infância. "Ele acabara de completar 20 anos e estávamos planejando uma reunião", contou ela à emissora TBS. "Eu gostaria que [Kato] manifestasse algum arrependimento", disse em entrevista a um jornal local um colega de um cozinheiro de 33 anos, também morto no ataque.