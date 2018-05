Japão diz que não desistirá de energia nuclear O governo do Japão vai rever sua política energética após o desastre que atingiu a central nuclear de Fukushima Dai-ichi no mês passado, mas não desistirá da energia nuclear, afirmou hoje Katsuya Okada, secretário-geral do Partido Democrático do Japão (PDJ). O terremoto e tsunami que atingiram o país comprometeram seriamente a central, causando uma crise nuclear que seu operador só espera ser superada no final do ano.