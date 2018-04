Japão doará US$ 10 mi a refugiados no Paquistão

O governo japonês disse nesta terça-feira, 9, que doará US$ 10 milhões em ajuda de emergência ao Paquistão para aliviar a situação dos refugiados deslocados no nordeste do país devido às operações contra o taleban do governo de Islamabad.

Segundo o ministro de Assuntos Exteriores japonês, Hirofumi Nakasone, citado pela agência Kyodo, a ajuda incluirá alimentos que serão fornecidos através de organizações das Nações Unidas, tais como o Programa Mundial de Alimentos da agência de refugiados da ONU.

Esta quantia faz parte do compromisso assumido em abril pelo Japão durante uma conferência de doadores para o Paquistão realizada em Tóquio, na qual foi anunciada a doação de US$ 1 bilhão de ajuda ao governo de Islamabad.

Mais de três milhões de paquistaneses se viram forçados a deixar suas casas depois de o Exército nacional iniciar uma operação ofensiva no final de abril contra as forças talebans, segundo o Ministério de Exteriores japonês.