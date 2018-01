Japão é atingido por terremoto de 5,3 graus O centro do Japão foi atingido nesta manhã de sexta-feira por um terremoto de 5,3 graus de magnitude na Escala Richter. De acordo com a agência meteorológica japonesa, o tremor atingiu principalmente as cidades de Gifu, Shizuoka e Aichien, no centro do país. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos materiais causados pelo terremoto, cujo epicentro foi localizado a cerca de 50 quilômetros abaixo da cidade de Shizuoka.