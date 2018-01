Japão e Chile retomam negociações para Livre Comércio Japão e Chile iniciaram nesta segunda-feira a terceira rodada de negociações sobre o Tratado de Livre Comércio, que ambos países esperam assinar antes do fim do ano. O embaixador especial japonês de Comércio e Relações Econômicas, Seiichi Kondo, e o diretor de Relação Econômicas Internacionais do Chile, Carlos Furche, abriram as conversas num salão de conferências do Ministério de Exteriores japonês. Os dois representantes dos países destacaram em seus discursos a importância deste processo. Eles demonstraram também a boa expectativa para que as conversas avancem durante os quatro dias que durará este encontro. Para o governo japonês, o acordo representaria o terceiro Tratado de Livre Comércio, depois de Singapura em 2000 e México em 2004. Existem também negociações para alcançar pactos semelhantes com países do sudoeste asiático como Tailândia, Filipinas e Malásia As autoridades chilena tem mais experiência. Já são mais de quarenta acordos com México, China, Corea do Sul, União Européia, Canadá, Nova Zelândia, Singapura e Brunei, entre outras nações. Segundo contas do Banco Central chileno, as exportações para o Japão durante o ano passado somaram mais de 4 milhões de dólares.