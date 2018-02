Japão e China concordam em retomar diálogo gradualmente

O acordo, anunciado pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão, abre caminho para a primeira reunião entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Ambos tomaram o poder há quase dois anos. Funcionários dos dois governos agora tentam agendar uma reunião bilateral durante a cúpula econômica regional em Pequim no início da próxima semana, de acordo com autoridades japonesas.

As relações foram gravemente tensas ao longo dos últimos três anos, devido a uma disputa sobre um grupo de ilhas desabitadas no Mar da China Oriental, além dos conflitos durante a história da Segunda Guerra Mundial.

Respondendo aos apelos de autoridades e especialistas dos EUA e de outras nações preocupadas com a perigosa escalada das tensões marítimas, os dois países concordaram em criar um mecanismo de gestão de emergência para evitar acidentes no mar. Eles também se comprometeram a cooperar para evitar uma maior deterioração da situação do Mar da China Oriental, apesar de reconhecerem que eles têm "visões diferentes" sobre a condição das ilhas, conhecidas como Senkaku no Japão, que as administra, e Diaoyu na China, que também reivindica a soberania.

"Nós confirmamos que vamos continuar a desenvolver o relacionamento mutuamente benéfico com base no interesse estratégico comum", disse o Ministério das Relações Exteriores do Japão, em um comunicado. Fonte: Associated Press.