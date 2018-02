Japão e Coreia do Norte discutem casos de sequestros

A delegação, liderada por Junichi Ihara, chefe do escritório para a Ásia e Oceania do Ministério de Relações Exteriores, deve permanecer no país por quatro dias. As discussões irão acontecer nesta terça e quarta-feira.

Japão e Coreia do Norte acordaram em lançar nova investigação sobre os sequestros em maio, mas o processo não tem andado tão rapidamente quanto Tóquio deseja. Em setembro, Ihara e representantes coreanos se encontraram em uma reunião sem que houvesse um relatório preliminar da investigação.

Em 2002, a Coreia do Norte admitiu ter sequestrado 13 japoneses para treinar espiões na língua e na cultura do país. Cinco deles receberam permissão para voltar para casa, mas Pyongyang diz que os demais morreram ou nunca entraram no país. O governo japonês acredita que centenas de outros tenham sido capturados e que alguns ainda estejam vivos. Fonte: Associated Press.