Japão e Coreia do Norte fazem reunião na China Representantes do Japão e da Coreia do Norte - que não mantêm relações diplomáticas - encontraram-se ontem pela primeira vez em quatro anos. A reunião ocorreu na embaixada japonesa em Pequim e não teve conclusões. Segundo funcionários do governo de Tóquio, o encontro tratou da recuperação dos corpos de 21 mil japoneses mortos na Coreia do Norte durante a 2.ª Guerra. Uma nova reunião entre os países deve ocorrer hoje.