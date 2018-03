Japão e Coréia do Norte realizam conversas informais na China

Representantes do Japão e da Coréia do Norte realizarão neste domingo conversas informais na localidade chinesa de Shenyang, na busca da normalização de suas relações bilaterais, informou a agência japonesa "Kyodo". Song Il-ho, enviado norte-coreano para a normalização de relações com o Japão, e Shigeo Yamada, diretor da Divisão do Nordeste da Ásia do Ministério japonês de Exteriores, estão em Shenyang para participar das conversas. O objetivo principal é tentar fixar uma data para retomar as conversas formais do grupo de trabalho formado pelo Japão e Coréia do Norte dentro das negociações de seis lados sobre o programa nuclear de Pyongyang. A última reunião desse grupo aconteceu em setembro em Ulan Bator, na Mongólia, sem que se resolvessem suas grandes diferenças, e agora ambas as partes buscam fixar a agenda para o próximo encontro formal. Esta semana, o número dois da Coréia do Norte, Kim Yong-nam, afirmou que seu país está prestando atenção às ações do novo primeiro-ministro do Japão, Yasuo Fukuda, para avaliar suas políticas para o Japão. Em entrevista concedida às agências "Yonhap" e "Kyodo", Kim também afirmou que para a Coréia do Norte o assunto dos cidadãos seqüestrados por Pyongyang nas décadas de 1970 e 1980 para usá-los em sua estratégia de espionagem é um caso encerrado, algo com o que o Japão não concorda.