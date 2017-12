Japão e Coréia preparam reunião para normalizar relações Japão e Coréia do Norte preparam uma possível reunião para a próxima semana, para iniciar as conversas destinadas à normalização de suas relações bilaterais, afirmou nesta sexta-feira, 16, o ministro japonês de Relações Exteriores, Taro Aso. Aso disse que "é preciso preparar o terreno na semana que vem, antes de manter conversas do grupo de trabalho", informou a agência Kyodo. O anúncio foi deito três dias depois do pacto entre as duas Coréias, Estados Unidos, China, Rússia e Japão em Pequim sobre a desnuclearização norte-coreana, que estabelece a criação de um grupo de trabalho entre Japão e Coréia do Norte. O acordo prevê o fechamento das instalações nucleares norte-coreanas, em troca do envio de ajuda humanitária, a maior parte em forma de petróleo. O Japão já anunciou que não vai tomar parte direta no envio de ajuda enquanto não se resolver o problema dos japoneses seqüestrados por norte-coreanos nos anos 70 e 80. Aso disse que as duas partes deverão acertar o funcionamento do grupo de trabalho depois da festa nacional norte-coreana pelo aniversário de Kim Jong-il, que celebra hoje seu 65º aniversário.