Japão e EUA juntos para conter impasse comercial O Japão e os Estados Unidos concordaram hoje em intensificar os esforços para conter o impasse das negociações da Rodada Doha para o acordo de comércio global, informou uma autoridade japonesa à Kyodo News. Os ministros do Comércio do Japão, Akira Amari, da Agricultura Masatoshi Wakabayashi e a representante do Comércio dos Estados Unidos, Susan Schwab, se reuniram em Genebra para preparar a reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) que começa amanhã em Genebra. Amari e Schwab concordaram que Tóquio e Washington devem trabalhar juntos para garantir o acesso dos produtos dos países emergentes e em desenvolvimento. Durante a reunião, que durou mais de uma hora, Schwab disse que acredita que o acesso atual ao mercado é insuficiente. A reunião em Genebra foi convocada com o objetivo de concluir as negociações de liberalização do comércio mundial da Rodada Doha, que começou em 2001 e deveria ter sido concluída em 2004. Os emergentes pedem mais acesso aos mercados agrícolas dos países desenvolvidos, que querem uma entrada maior para seus bens industriais no resto do mundo.