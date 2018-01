Japão e EUA manterão estreitas relações O novo premier do Japão, Shinzo Abe, e o presidente dos EUA, George W. Bush, concordaram em manter estreitas relações durante um telefonema nesta quarta-feira, segundo membros do governo do Japão. Na primeira conversa desde que Abe foi eleito premier, nesta terça-feira, os dois concordaram em seguir a mesma linha no fórum de Cooperação Econômica Pacífico-Asiático, a ser realizado em Hanói, Vietnã, segundo a agência de notícias Kyodo. Bush disse também que quer se encontrar com Abe em Washington. Um membro do governo que se recusou a se identificar pelo nome ou ministério confirmou que Bush e Abe prometeram, por telefone, fortalecer os laços bilaterais, mas não pode especificar em quais áreas. Em outra conversa por telefone, o ministro do Exterior, Taro Aso, disse à secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, que Tóquio estava preparado para ajudar Washington contra o terrorismo, segundo declaração do ministro. Os dois também concordaram em negociar com a Coréia do Norte sobre armas nucleares e programa de mísseis, durante a conversa de 10 minutos de duração. O Japão é o principal aliado dos EUA na Ásia, e aproximadamente 50 mil soldados dos EUA estão no país sob um pacto mútuo de segurança. O ex-premier Junichiro Koizumi mandou tropas ao Iraque para auxiliar nos esforços de construção liderados pelos EUA, e navios japoneses ao Oceano Índico, que providencia combustível às operações da coalizão no Afeganistão. Abe considera a aliança como o pilar da política externa e de segurança do Japão.