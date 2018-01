Japão e EUA tentam resgatar pesqueiro no Havaí O Japão e os Estados Unidos estão enviando ao Havaí equipamentos especiais que permitirão localizar e resgatar o pesqueiro-escola Ehime Maru, que afundou na sexta-feira a uma profundidade de 550 metros depois de ser atingido pelo submarino americano USS Greeneville, que praticava uma manobra de emersão de emergência. Das 35 pessoas que estavam à bordo do pesqueiro 9 ainda estão desaparecidas. As vítimas provavelmente ficaram presas dentro do barco. A Marinha dos EUA informou hoje que está enviado à Ilha de Oahu, no Havaí, robôs aquáticos e um minisubmarino, chamado Scorpio, que transmitirá imagens de vídeo do fundo do oceano para ajudar na operação de resgate. O Japão também está preparando um navio equipado com um mini-submarino capaz de submergir a 3 mil metros, que partirá no fim de semana para o Havaí para resgatar os restos do Ehime Maru. Numa tentativa de evitar que a tragédia prejudique as relações entre os dois países, o presidente americano, George W. Bush, telefonou hoje ao primeiro-ministro japonês, Yoshiro Mori, apresentou suas condolências e prometeu a total ajuda dos EUA para encontrar as vítimas do naufrágio (4 estudantes, 2 professores e 3 marinheiros).