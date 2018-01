Japão e Filipinas assinam acordo de cooperação econômica O primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, e a presidente filipina, Gloria Macapagal Arroyo, assinaram o Acordo de Cooperação Econômica Japão-Filipinas (JPEPA). O acordo foi rubricado no sábado em Helsinque, capital da Finlândia, duas horas depois da chegada ao país europeu da governante filipina, que iniciou uma viagem de dez dias por cinco nações da Europa e da América. O documento foi qualificado por Bunye como um dos "acordos econômicos bilaterais mais importantes dos últimos 50 anos" para as Filipinas, ao impulsionar grandes oportunidades comerciais e de investimento com a segunda maior economia do mundo. De acordo com o comunicado, a entrada em vigor do acordo, em uma data não especificada, eliminará de maneira instantânea as tarifas de quase 95% das exportações (em termos de valor) das Filipinas ao Japão. Em longo prazo, o JPEPA determinará a eliminação de tarifas de quase todos os bens industriais em um período de 10 anos a partir da entrada em vigor do acordo. A presidente filipina se encontra na Finlândia para participar da Sexta Cúpula Ásia-Eropa, sendo que depois viajará para Bélgica, Reino Unido, Cuba e Havaí, antes de retornar ao país asiático no dia 19 de setembro.