Japão e Rússia proíbem importação de aves da Holanda Japão e Rússia proibiram a importação de carne de aves da Holanda, onde foram descobertas duas suspeitas de gripe avícola, a gripe do frango. Mais 14 países, incluindo Estados Unidos e Canadá, estão proibidos de vender o produto para o mercado japonês. No dado mais recente disponível, o Japão importou 430 mil frangos da Holanda em 2002. O país já tinha proibido tais importações entre março e agosto do ano passado, quando a Holanda registrou outro surto da doença. Já a Rússia suspendeu a compra de frangos vivos, ovos, carne de aves e subprodutos que não tenham passado por tratamento térmico.