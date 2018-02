Japão e UE oferecem ajuda às vítimas de terremoto na China

O Japão e a União Européia ofereceram nesta terça-feira, 13, o envio de ajuda às vítimas do terremoto que sacudiu na segunda-feira a província sudoeste chinesa de Sichuan, deixando pelo menos 10 mil mortos. Veja também: De Pequim, Cláudia Trevisan fala sobre o terremoto Ajuda chega ao epicentro do terremoto na China Jovens soterrados por terremoto na China 'gritavam por ajuda' Bush oferece ajuda às vítimas de terremoto na China Premiê chinês pede 'calma, confiança, coragem e organização' Fotos do terremoto Caminho da tocha pode ser mudado após terremoto na China Vídeo com imagens do terremoto "A China é nosso vizinho e está sofrendo um dano significativo, portanto queremos fazer por eles tudo que pudermos", disse nesta terça-feira o ministro de Relações Exteriores japonês, Masahiko Komura, segundo a agência local de notícias Kyodo. "Vamos ver o que nos pedem, porque há países que preferem fazer as coisas por conta própria. Nós estaremos dispostos a responder em qualquer momento", acrescentou. A UE enviou uma carta ao primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, oferecendo ajuda. "A UE está disposta a apoiar seu trabalho no que puder, e nossos especialistas em trabalhos humanitários já estão em alerta para ajudar se for necessário", assinalou o presidente da Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso. "Acompanho com grande preocupação as notícias sobre o grave terremoto que atingiu o distrito de Wenchuan, na província de Sichuan", disse Durão Barroso na mensagem, enviada na segunda-feira. O Governo japonês já preparou o envio de material de emergência, equipes de especialistas médicos e de resgate, helicópteros e reservas de água, além de alimentos e cobertores, segundo a Kyodo. O primeiro-ministro do Japão, Yasuo Fukuda, enviou na segunda-feira uma mensagem de apoio através da Embaixada chinesa no Japão e reiterou que seu Governo "está preparado para ajudar caso seja necessário". Empresas japonesas O terremoto de segunda-feira, de 7,8 graus de magnitude na escala aberta de Richter, afetou várias empresas japonesas que possuem instalações na província de Sichuan. Algumas delas, como a Toyota e a Hitachi, foram obrigadas a paralisar sua produção de maneira temporária, segundo informa nesta terça-feira o jornal econômico Nikkei.