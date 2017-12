Japão elege novo primeiro-ministro O Parlamento japonês elegeu hoje Junichiro Koizumi para primeiro-ministro do país. A troca de comando foi motivada por escandâlos e pela falta de pulso do premiê Yoshiro Mori em tirar a economia japonesa da recessão. Koizumi, o nono premiê do Japão em 10 anos, promete reformar o Partido Democrático Liberal e tirar o país da depressão econômica. Koizumi foi eleito com 287 votos e derrotou facilmente Yukio Hatoyama, que teve 127 votos. Koizumi substitui velha-guarda do PLD