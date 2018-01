Japão elege senadores neste domingo Os japoneses elegem, neste domingo, 121 senadores - quase a metade do Senado de 247 cadeiras -, numa votação que se converteu em julgamento popular do primeiro-ministro Junichiro Koizumi, do Partido Liberal Democrático (PLD), há três meses na chefia do governo. Koizumi é o presidente do PLD, que, nas eleições internas de abril, desbancou a maior parte dos líderes tradicionais do partido. Pelas últimas pesquisas, a bancada liberal democrata deve crescer 7%, o que significa uma votação popular de 38% - muito acima dos 10% que deve obter o Partido Democrata (PD), principal grupo da oposição. Koizumi é o primeiro-ministro do PLD que alcançou os maiores índices de popularidade desde a formação do partido. As últimas pesquisas indicam taxas de aprovação que beiram os 80%.