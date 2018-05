Japão eleva a 7 nível de acidente em usina nuclear

TÓQUIO

O Japão elevou de 5 para 7 o nível da magnitude do acidente na usina nuclear de Fukushima. O nível, o mais elevado, foi usado pela última vez no desastre de 1986 de Chernobyl, na ex-URSS. Mas o governo destacou que a qualificação reflete a severidade inicial da crise e não da situação atual, na qual os níveis de radiação caíram drasticamente.

Segundo a Escala Internacional de Eventos Nucleares, um acidente de nível 7 envolve "amplos efeitos para a saúde e o meio ambiente" e "a liberação de uma significativa fração do núcleo do reator". O nível 5 era igual ao do acidente da usina americana Three Mile Island, de 1979. "Esta é uma avaliação preliminar e está sujeita à conclusão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)", disse um funcionário da Agência de Segurança Nuclear e Industrial do Japão.

O país luta para recuperar o controle da central, danificada pelo terremoto de 8,9 graus na escala Richter seguido de tsunami de 11 de março, que deixou cerca de 27 mil mortos ou desaparecidos. Um tremor de 6,3 graus estremeceu ontem o Japão. O epicentro foi localizado a 161 km de Tóquio, cujo aeroporto de Narita foi temporariamente fechado. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido./ REUTERS E NYT

PARA LEMBRAR

A usina nuclear de Fukushima-Daiichi foi seriamente afetada pelo terremoto de 8,9 graus na escala Richter, seguido de um tsunami, que atingiu o nordeste do Japão em 11 de março. A falta de energia impediu o funcionamento dos geradores e o resfriamento da água que mantém a temperatura do reatores nucleares em um nível seguro. Foram adotadas várias medidas para tentar resfriar os reatores, que não conseguiram impedir o vazamento de parte da radiação.