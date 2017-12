Japão elogia condenação de Saddam à pena de morte O Governo japonês elogiou a condenação do ex-ditador iraquiano Saddam Hussein à pena de morte, imposta por um Tribunal Especial do Iraque de acordo com a nova legislação do país árabe. "Aprovamos que o veredicto tenha sido oferecido de acordo com as novas leis iraquianas", assinalou o ministro Porta-voz e secretário chefe do Gabinete, Yasuhisa Shizoaki, segundo a agência de notícias "Kyodo". O Japão é um dos países que aplica a pena de morte, além de ser um forte aliado dos Estados Unidos em sua campanha militar no Iraque. "Estaremos muito atentos ao desenvolvimento do julgamento", acrescentou Shiozaki, em alusão à fase de apelações do processo. O presidente deposto do Iraque Saddam Hussein foi condenado neste domingo à pena capital por crimes contra a Humanidade, em função da morte de 148 xiitas na localidade de Dujail, em 1982. O porta-voz governamental assinalou que o Japão tem consciência do "grave estado" da segurança no Iraque, e acrescentou que seu país manterá "o compromisso com a comunidade internacional de cooperar nos assuntos iraquianos". Em meados de julho, o Japão retirou do Iraque seus últimos efetivos de um contingente militar que permaneceu no sul do país árabe durante dois anos e meio, com uma missão centrada em trabalhos de assistência humanitária e reconstrução.