Japão em alerta de tsunami após terremoto Um alerta de tsunami foi emitido nesta quarta-feira para uma ampla área do litoral do Pacífico do Japão após um terremoto de 8,1 graus de magnitude na escala Richter ocorrido perto da ilha russa de Etorofu, segundo o Serviço Meteorológico japonês. O tsunami deve atingir também o litoral da Rússia. O aviso foi emitido depois que ocorreu um terremoto na área do Mar de Ojotsk, no norte do Pacífico, perto das Ilhas Curilas, e diante do temor de que possa haver ondas de até dois metros, segundo a televisão japonesa NHK. O Serviço Meteorológico do Japão avisou que pode ocorrer um tsunami em uma ampla área do litoral do Pacífico do Japão em Hokkaido, a maior ilha do norte do país. A área compreende desde Hokkaido até a província de Aichi, no sudeste do país, e inclui Tóquio. O alerta é para o período entre 21h10 e 22h50 (10h10 e 11h50 em Brasília). As ondas poderiam atingir entre meio metro e dois metros de altura, com uma possível maior incidência no norte do país, no litoral nordeste de Hokkaido, que é a mais próxima à área onde ocorreu o terremoto. O Serviço Meteorológico pediu à população japonesa que se afaste do litoral nas próximas horas.