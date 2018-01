Japão emite sinal de alerta a cidadãos no Exterior Diante de ameaças supostamente provenientes da rede terrorista Al-Qaeda sobre futuros ataques contra aliados dos Estados Unidos, o governo japonês emitiu um alerta para seus cidadãos que viajam ou residem no Exterior. A mensagem é a mais recente de uma série de alertas emitidos pelo Ministério das Relações Exteriores. Uma recomendação similar foi emitida em 28 de outubro, depois que um vídeo, no qual aparentemente continha uma mensagem de Osama bin Laden, ameaçou com uma série de atentados suicidas contra os EUA e os países que apoiam a ocupação do Iraque, incluindo Japão, Grã-Bretanha, Espanha, Austrália, Polônia e Itália. O Japão foi um dos primeiros países a apoiarem a guerra liderada pelos EUA contra o Iraque e contempla a possibilidade de enviar tropas para ajudar na reconstrução do país árabe. No entanto, o governo de Tóquio, por ora, postergou tais planos diante do temor de uma intensificação da violência na região.