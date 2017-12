Japão enforca quatro e volta a aplicar pena de morte Quatro homens condenados à morte por homicídio, dois deles de mais de 70 anos, foram enforcados nesta segunda-feira no Japão. As mortes marcam o fim de um período de mais de um ano da moratória da aplicação da pena capital no país A pena de morte estava suspensa no país desde setembro de 2005, quando Seiken Sugiura assumiu o Ministério da Justiça. Ele ficou no cargo durante um ano. Em setembro último, quando foi empossado, o novo ministro da Justiça, Jinen Nagase, já havia avisado que as execuções recomeçariam em breve.