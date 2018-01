Japão enviará navios para auxiliar EUA na guerra O gabinete do Japão aprovou hoje o envio de três navios de guerra para dar suporte não-combatente à luta contra o terrorismo liderada pelos EUA, a despeito da oposição de alguns setores da sociedade contra o envolvimento japonês. Dois destróieres e uma embarcação de suprimentos vão deixar amanhã o porto de Sasebo e seguirão rumo ao Oceano Índico para dar auxílio às forças norte-americanas no Afeganistão, conforme informou o vice-porta-voz do premier Junichiro Koizumi, Tsutomu Himeno. O envio dos navios sucede à aprovação pelo parlamento, no mês passado, de leis que autorizam as forças japonesas a transportar suprimentos e fornecer suporte não-combatente à coalizão de combate a rede de terrorismo suspeita dos ataques do dia 11 de setembro aos EUA. Leia o especial