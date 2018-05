Japão estenderá área de evacuação para 40 quilômetros O governo japonês expandirá a zona de evacuação no nordeste do país em virtude da radiação causada pela usina nuclear central de Fukushima, danificada após o terremoto e tsunami ocorridos em 11 de março. O porta-voz do governo, Yukio Edano, disse nesta segunda-feira que os novos planos de evacuação se aplicarão a localidades como Iitate, a 40 quilômetros da central nuclear, e ao povoado de Minami Soma, onde se tem medido elevados níveis de radiação acumulada. Até o momento, o governo tem mantido uma área de exclusão de 20 quilômetros em torno da central nuclear, em Fukushima, e recomenda àqueles residentes que se encontram entre 20 e 30 quilômetros da planta, que permaneçam em suas casas ou abandonem a região. "As novas regiões dentro do plano de evacuação poderiam acumular 20 milisieverts ou mais de radiação dentro do período de um ano", disse Edano. "Não há necessidade de se evacuar o local imediatamente", salientou o porta-voz do governo. Entretanto, ele frisou que seria desejável que as pessoas deixassem o local dentro de aproximadamente um mês. As informações são da Dow Jones.