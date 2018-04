Japão estuda plano de US$ 100 bilhões anticrise

O governo japonês está considerando a adoção de medidas adicionais para alavancar a economia. Conforme noticia hoje o jornal Yomiuri, o novo pacote econômico pode chegar a 10 trilhões de ienes, cerca de US$ 109 bilhões. De acordo com o periódico, as medidas devem ser focadas no gasto público. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O pacote incluiria ainda medidas ambientais, entre elas o estímulo ao uso da energia solar em prédios públicos e residências, claramente inspiradas nos "planos verdes" do presidente Barack Obama para melhorar a eficiência energética nos EUA. Analistas japoneses estimam que a contração do Produto Interno Bruto (PIB) do Japão no último trimestre de 2008, que será divulgado nesta segunda-feira pelo governo, será superior a 10% em termos anualizados. Uma pesquisa realizada entre 26 de janeiro e 2 de fevereiro entre 35 economistas de diferentes instituições privadas do país concluiu que o PIB poderia ter se contraído 10,59%, segundo informa The Nikkei Weekly. Existe um consenso generalizado entre os analistas japoneses que a segunda maior economia do mundo aprofundou sua recessão no último trimestre de 2008, devido à crise econômica e à forte queda das exportações. O Japão está em recessão desde 2008 pois já encadeou dois trimestres consecutivos de crescimento negativo de seu PIB que foi de 3% entre abril e junho e de 0,4% entre julho e setembro. Segundo a pesquisa, a recuperação da economia japonesa só chegará no último trimestre de 2009, quando os analistas consultados estimam que crescerá 0,97% após seis trimestres consecutivos de contração. Concretamente, estimaram uma queda de 5,33% para o primeiro trimestre de 2009, de 0,99% entre abril e junho e de um moderado 0,10% entre julho e setembro deste ano. Em relação ao ano fiscal 2008, que acaba em maro, a pesquisa prevê uma queda de 2,22% no PIB japonês.