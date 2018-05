Japão estuda proibir acesso a raio de 20 km de usina O principal porta-voz do governo do Japão, Yukio Edano, disse hoje que o governo estuda proibir a população de entrar na área a um raio de 20 quilômetros da usina nuclear Daiichi, em Fukushima. É o sinal mais forte até o momento de que o governo pode adotar esse plano. "Nós entendemos as pessoas que querem retornar, tendo partido apenas com suas roupas. Nós estamos nos últimos estágios para estabelecer um plano a fim de permitir a entrada temporária para os moradores retirados, salvaguardando sua saúde e segurança", disse Edano.