Japão, EUA e Coreia do Sul vão esperar para fazer testes com mísseis

TÓQUIO - Em meio a crise com a Coreia do Norte, Japão, EUA e Coreia do Sul vão esperar dois dias para retomar testes com mísseis a partir desta segunda (11), segundo a Força de Autodefesa Marítima do Japão.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizaram exercícios militares de grande escala na semana passada, o que o Norte respondeu como tendo feito com que o início de uma guerra seja "um fato estabelecido".

A Coreia do Norte disparou mísseis sobre o Japão enquanto buscava armas nucleares e mísseis balísticos, desafiando sanções da ONU (Organização das Nações Unidas) e a condenação internacional. Em 29 de novembro, o país disparou um míssil balístico intercontinental que, segundo o governo nortecoreano, era capaz de chegar ao Estados Unidos.

Este será o sexto exercício em que os três países compartilharão informações sobre o rastreamento de mísseis balísticos, disse a força de defesa.

A instalação do sistema de Defesa de Área de Alta Altitude do Terminal dos EUA na Coréia do Sul irritou a China, que teme que seu poderoso radar possa penetrar profundamente na China e ameaçar sua própria segurança. O teste de míssil da Coréia do Norte no mês passado levou a um alerta dos EUA de que a liderança da Coréia do Norte seria "completamente destruída" se a guerra estivesse a sair. O Pentágono montou repetidos espetáculos de força após testes do norte-coreano.

Os Estados Unidos também pressionaram a China e outras nações a cortar o comércio e os laços diplomáticos com a Coréia do Norte, como parte dos esforços internacionais para secar os fluxos de caixa ilegais de Pyongyang que poderiam financiar seus programas de armas.

No domingo, a Coréia do Sul disse que fará novas sanções unilaterais a 20 instituições e uma dúzia de indivíduos na Coréia do Norte, excluindo quaisquer transações financeiras entre os sancionados e os sul-coreanos.

"Esta sanção unilateral impedirá que os fundos ilegais fluam para a Coréia do Norte e contribuam para reforçar as sanções das comunidades internacionais contra a Coréia do Norte", disse o Ministério das Finanças da Coréia do Sul em comunicado.

O movimento é em grande parte simbólico, uma vez que as trocas comerciais e financeiras entre as duas Coreias foram proibidas desde maio de 2010.

O ministro japonês da Defesa, Itsunori Onodera, disse que o ministério planeja incluir 730 milhões de ienes (US $ 6,4 milhões) para ajudar a construir um novo sistema de interceptação de mísseis, o Aegis Ashore, no próximo pedido de orçamento do ano fiscal, informou a emissora pública NHK.

A Coreia do Norte ameaça regularmente destruir a Coréia do Sul, o Japão e os Estados Unidos e diz que seus programas de armas são necessários para combater as ameaças dos EUA. Os Estados Unidos mantém 28.500 soldados na Coreia do Sul, um legado da Guerra da Coréia de 1950-53./REUTERS