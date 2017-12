Japão faz projeto para facilitar missões de paz O governo japonês apresentou um projeto de lei cujo objetivo é facilitar a participação do Japão em missões de manutenção de paz da Organização das Nações Unidas (ONU), informou hoje um jornal local. O projeto revisa uma lei de 1992 segundo a qual Tóquio necessita de permissão de todas as partes envolvidas em um conflito e restringe os soldados japoneses a simplesmente se defenderem, informou o diário Nihon Keizai, sem citar a fonte. De acordo com o jornal, o projeto de lei permitirá ao governo do Japão que envie missões de manutenção de paz apenas com a autorização do país onde ocorre o conflito.