Japão garante que não pretende construir armas nucleares O primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, reiterou hoje que seu país se manterá fiel aos três princípios da política antinuclear vigentes desde 1967: não possuir armas nucleares, não fabricá-las e não permiti-las em seu território. Koizumi fez o anúncio após a polêmica desatada depois que um alto funcionário do governo deu a entender que o Japão poderia abandonar sua política atual e desenvolver armas atômicas. O secretário de gabinete Yasuo Fukuda, braço direito de Koizumi, disse na sexta-feira que a Constituição pacifista do Japão, não impede o país de possuir armas nucleares para sua defesa. Os setores políticos mais conservadores do governo japonês são partidários de uma revisão da Carta Magna. Koizumi disse em várias ocasiões que o governo manterá a proibição de armas nucleares e o próprio Fukuda negou que sua intenção era a de dizer que haveria uma mudança de política. Os deputados de oposição qualificaram os comentários de Fukuda de inapropriado e pediram sua renúncia e centenas de manifestantes marcharam em Hiroshima. Koizumi apoiou seu ministro, afirmando que seus comentários foram mal interpretados.