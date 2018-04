Japão: governador de Tóquio renuncia ao cargo

Em abril, Ishihara fez uma declaração surpresa de que o governo de Tóquio iria comprar as ilhas Senkaku de proprietários privados japoneses. Isso acabou por catalisar a decisão do governo japonês de comprar e nacionalizar as ilhas, o que irritou Pequim.

Segundo traders, a decisão de Ishihara não afetou o mercado. Ele é visto como um político de direita, que pode elevar as tensões com China. Para os analistas, sua saída pode melhorar o ambiente e ocasionar uma desvalorização do iene. As informações são da Dow Jones.