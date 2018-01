Japão lança sonda que irá tirar amostra de asteróide Cientistas japoneses lançaram com sucesso hoje a sonda Muses-C, que deverá trazer para a Terra as primeiras pedras espaciais desde a retirada de amostras da Lua, há mais de 30 anos. "Esta é de longe a nossa missão mais complexa até agora", disse Junichiro Kawaguchi, que dirige esta missão do Instituto da Ciência Espacial e Astronáutica do Japão. "Há muitas dificuldades". O alvo da missão é um corpo celeste muito menor e muito mais distante do que a Lua. Se tudo correr bem, segundo Kawaguchi, a sonda não- tripulada Muses-C terá três contatos de um segundo com o pequeno asteróide 1998 SF36 e trará de volta cerca de um grama da sua superfície. Este vôo da Muses será a primeira viagem de ida e volta a um asteróide. Em 2001, uma sonda da Nasa recolheu durante duas semanas dados da superfície do asteróide Eros, mas não trouxe para a Terra amostras físicas. Os planejadores da missão pretendem recolher amostras da superfície do asteróide em junho de 2005. Em 2007, irá lançá-las de pára-quedas numa cápsula de reentrada que deverá cair nos arredores da cidade de Woomera, no sul da Austrália. "Nenhuma sonda trouxe amostras extraterrestres para a Terra desde o programa Apollo" no fim dos anos 60 e princípio dos 70, disse Kawaguchi. Os cientistas espaciais japoneses estão encorajados com o êxito de cinco lançamentos consecutivos da sua nave espacial H-2A, que esperam tornar competitiva no mercado como veículo de lançamento. Pouco se sabe sobre asteróides. O alvo da Muses, semelhante a uma grande bola de futebol americano com 690 metros de comprimento e 300 metros de largura, tem uma atração gravitacional cem mil vezes menor que a da terra. A sonda vai aproximar-se o suficiente para disparar uma pequena bala contra o asteróide e recolher os fragmentos resultantes num engenho semelhante a um funil. "As pessoas perguntam porquê só um grama", disse Kawaguchi. "Para nós, é muito. É o bastante para testes e análises".