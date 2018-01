Japão lança terceiro satélite para espionar Coréia do Norte O Japão lançou nesta segunda-feira do Centro Espacial de Tanegashima um foguete que colocou em órbita o terceiro de quatro satélites destinados a espionar a Coréia do Norte. O foguete, cujo lançamento previsto para domingo foi cancelado por causa do mau tempo, saiu desde Tanegashima, no sudoeste do arquipélago japonês, às 13h35 (01h35 em Brasília). Este é o décimo foguete japonês do tipo H-2A enviado ao espaço e nesta ocasião carrega um satélite óptico com capacidade de distinguir objetos do tamanho de um automóvel na terra, segundo essa instituição aeroespacial. O satélite será complementado por um radar que será lançado no final do ano e que operará com outros dois colocados em órbita desde 2003, os quais permitirão observar qualquer lugar do globo, disseram as fontes. O programa de satélites espiões japoneses foi iniciado em 1998 depois que a Coréia do Norte lançou um míssil balístico Taepodong-1 que caiu no oceano Pacífico após sobrevoar o Japão. A ameaça norte-coreana se mostrou evidente mais uma vez no dia 5 de julho com o lançamento de sete mísseis balísticos, entre eles um de longo alcance Taepodong-2, mas nenhum deles ultrapassou as águas territoriais do país comunista.