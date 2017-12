Japão limitará operações de pessoas ligadas ao Taleban O governo do Japão disse que vai restringir as transações financeiras no país para pessoas com relações com o regime Taleban, do Afeganistão, informou a agência Kyoto. A medida passará a ter efeito amanhã e atingirá 165 pessoas ditas, pelas Nações Unidas, terem conexão com o Taleban e com Osama bin Laden, acusado pelos EUA de ter planejado os ataques aos EUA da semana passada. As transações financeiras como depósitos e operações de empresas serão realizadas somente após a aprovação do governo, disse uma fonte da administração japonesa. As informações são da Dow Jones.