Japão: Mori anuncia intenção de renúncia O primeiro-ministro do Japão, Yoshiro Mori, anunciou ontem, formalmente, sua intenção de renunciar ao cargo durante encontro com líderes de seu partido, o Partido Liberal Democrático (PLD). Segundo o secretário-geral do partido, Makoto Koga, o primeiro-ministro afirmou que o PLD deveria "eleger um sucessor" para líder, que habitualmente detém o cargo de primeiro-ministro. "Assim que o novo presidente do partido for decidido, Mori vai renunciar", disse Koga. As novas eleições devem ser conduzidas provavelmente em 24 de abril. Pelo menos cinco membros do PLD tem intenção, não-declarada, de ocupar o lugar de Mori: o ex-primeiro-ministro, Ryutaro Hashimoto; o ex-secretário-geral do PLD, Hiromu; o ex-ministro da Saúde, Junichiro Koizumi; o presidente do conselho de pesquisa de políticas do PLD, Shizuka Kamei; e o ministro de Relações Econômicas e Fiscais, Taro Aso. A escolha do novo líder da segunda maior economia mundial é fundamental, já que em julho haverá eleições parlamentares.