Japão não enviará tropas ao Iraque até fim do ano O primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, disse a um membro do governista Partido Liberal Democrata (PLD) que não deve dar andamento a um plano para envio das Forças de Auto-Defesa ao Iraque até o fim do ano, informou a agência de notícias Kyodo. Koizumi teria feito o comentário durante encontro com o presidente do Conselho Geral do partido nesta quinta-feira à noite, disse a fonte. Seria a primeira vez que o primeiro-ministro menciona a possibilidade de adiar o plano.