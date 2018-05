Japão oferece empréstimo de US$ 69 mi ao Timor Leste O Japão irá fornecer cerca de 5,3 bilhões de ienes (US$ 69 milhões) em empréstimos para um projeto de construção de estradas em Timor Leste. Será o primeiro empréstimo internacional de ajuda concedido à pequena nação do sudeste asiático, informou o jornal "Nikkei" nesta quinta-feira, na sua edição da noite.